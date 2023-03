Oficial: Hervé Renard no Mundial feminino com a França

Técnico deixou a Arábia Saudita há dias para assumir o comando da seleção feminina do seu país

Hervé Renard é oficialmente o novo treinador da seleção feminina da França.

Dias depois de apresentar a demissão da seleção masculina da Arábia Saudita, o técnico chegou ao seu país e vai mesmo assumir a seleção feminina que no Verão disputará o Mundial na Austrália e Nova Zelândia.

Pelos sauditas, recorde-se, foi a única seleção a bater a Argentina no Mundial do Catar.

O vínculo com a seleção feminina francesa será até agosto de 2024, ou seja, até depois dos Jogos Olímpicos.

Há cerca de um mês a França tinha despedido Corinne Diacre e desde logo se falou na possibilidade de Hervé Renard ser o sucessor.

No currículo Hervé Renard tem duas CAN, pela Zâmbia e pela Costa do Marfim.

