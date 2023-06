Oficial: Cloé Lacasse reforça Arsenal

Canadiana, de 29 anos, ruma à Premier League, depois de quatro épocas em Portugal e no Benfica

Cloé Lacasse foi anunciada, esta quinta-feira, como nova jogadora do Arsenal.

Confirma-se, assim, a notícia avançada por O JOGO, que já tinha assegurado que a canadiana, de 29 anos, rumaria ao norte de Londres.

Lacasse ruma à Premier League depois de quatro anos em Portugal, ao serviço do Benfica. Ao serviço do clube encarnado, a canadiana realizou mais de 100 jogos e marcou mais de 100 golos.

Conforme O JOGO avançou, a ida de Cloé Lacasse para o Arsenal constitui a transferência mais cara da história do futebol feminino português, permitindo o maior encaixe financeiro de sempre a um clube nacional na venda de uma jogadora.

