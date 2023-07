Oficial: central de 18 anos chega ao Sporting proveniente do Famalicão

Gabriela Vinhas é reforço do emblema leonino

A futebolista Gabriela Vinhas, de 18 anos, assinou contrato com o Sporting até 2026, após uma temporada ao serviço do Famalicão, informou esta quarta-feira o clube "leonino" no seu site oficial.

"O Sporting é um clube muito grande, estou muito contente por estar aqui e entusiasmada para começar a trabalhar. Venho para ganhar títulos e dar alegrias aos sportinguistas", afirmou a nova defesa central da equipa de Alvalade.

Internacional portuguesa de sub-19, Gabriela Vinhas iniciou-se no futsal, mas acabaria por se dedicar ao futebol, ingressando na Escola Academia Sporting de Alfena, de onde se transferiu para o Castêlo da Maia, e posteriormente para o Famalicão.

"Era o patamar que eu queria alcançar. O Sporting aposta muito na formação e tem ajudado as jovens jogadores a chegar muito longe. Vou estar aqui com as melhores, e por isso conseguirei também eu ser melhor a cada dia", referiu, mostrando-se entusiasmada por poder trabalhar com as internacionais Ana Borges e Cláudia Neto.

Na temporada passada, Gabriel Vinhas começou na equipa B do Famalicão, mas acabou por subir à equipa principal, pela qual fez 15 jogos.