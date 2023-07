Nas primeiras palavras como jogadora do PSG, Ana Vitória assumiu que tem muitos sonhos para conquistar com a camisola "rouge et bleu"

A criativa, que está convocada para o Mundial da Austrália e da Nova Zelândia, vai prosseguir a carreira no Parque dos Príncipes.

Ana Vitória, jogadora que representou o Benfica nas últimas quatro épocas e meia, é o mais recente reforço do Paris Saint-Germain.

A internacional brasileira, de 23 anos, que está entre as eleitas da selecionadora Pia Sundhage para o Campeonato do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia, assinou pelo gigante francês até 2026, ou seja, tem contrato válido para as próximas três temporadas.

Chegada à Luz em janeiro de 2019, proveniente do Corinthians, a médio ofensivo, que também pode desempenhar funções a partir do flanco direito, conquistou dez títulos pelas águias - três campeonatos, três Taças da Liga, duas Supertaças, uma Taça de Portugal e um campeonato da II Divisão -, atuou em 129 jogos e marcou 65 golos.

Nas primeiras palavras como futebolista do PSG, a futebolista mostrou-se radiante. "Este é mais um passo na minha carreira. Diria mesmo que é a realização de um sonho. Agora ainda tenho muitos sonhos para conquistar com o Paris, onde espero ganhar muitas competições", afirmou.

No dia 19 de junho, O JOGO avançou que a atleta tinha um pré-acordo com o emblema parisiense, confirmando-se, agora, a ligação entre as partes.