O "boom" futebolístico de Kika Nazareth: mais magia, golos e assistências

Kika Nazareth faz parte do lote de jogadoras que habita no universo da genialidade

A jovem criativa, que vai tentar ajudar Portugal a apurar-se, pela primeira vez, para a fase final de um Mundial, apresenta números sumptuosos na presente temporada, a melhor da carreira.

A colheita de 2002 presenteou-nos com um autêntico fenómeno feminino: Francisca Ramos Ribeiro Nazareth Sousa. Habituada a espalhar a mais genuína das magias pelos grandes palcos nacionais e internacionais - sim, já conhece estas andanças há algum tempo, apesar de só ter comemorado o 20º aniversário no passado dia 17 de novembro -, foi nas ruas desta vida e na dinâmica de jogar com rapazes que a jovem atleta angariou toda a imprevisibilidade que nos encanta a cada partida.

De jogo para jogo, a verdade é que a panóplia de recursos técnicos da popular Kika multiplica-se. Sempre acompanhada por um sorriso contagiante, dentro e fora das quatro linhas, a única futebolista que é agenciada pelo empresário Jorge Mendes vai seduzindo tudo e todos através do seu diferenciado perfume futebolístico. No entanto, além deste traço qualitativo que a distingue das demais, a jogadora também tem vindo a notabilizar-se noutros dois capítulos substanciais: golos e assistências.

Na presente temporada, a criativa, que costuma atuar nas posições de médio ofensivo ou segundo avançado, já leva 21 remates certeiros (17 pelo Benfica e quatro pela Seleção Nacional) e 12 passes decisivos (11 ao serviço das águias e uma pela equipa das Quinas), o que equivale a 33! contribuições diretas. Este "boom" faz com que, em meados de fevereiro, esta já seja a melhor época, na vertente individual, da carreira da magnífica Kika Nazareth, que, em termos coletivos, procura conquistar um inédito "quadriplete" com a camisola do clube encarnado - levantou a Supertaça em agosto, está na final da Taça da Liga, vai disputar as meias-finais da Taça de Portugal e lidera, de forma isolada, a Liga BPI.

Concentrada com a comitiva lusa na Nova Zelândia, Cisca (denominação pela qual é tratada pelos seus familiares) vai tentar, no dia 22, na cidade de Hamilton, fazer história com a bandeira vestida e levar Portugal, pela primeira vez, à fase final de um Campeonato do Mundo. A menina, que tem jeito para a bola e paixão pela mesma desde que estava na barriga da mãe, é um dos trunfos especiais que temos para atingir esse objetivo e, se nos alicerçarmos na sui generis e talentosa doutrina do seu futebol, vamos alcançá-lo naturalmente, sem precisarmos de pensar.