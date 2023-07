Besiktas oficializa contratação de Inês Maia

A atleta já se havia despedido do clube minhoto nas redes sociais.

O Besiktas, da Turquia, oficializou a contratação de Inês Maia. A central, de 24 anos, conquistou a Taça de Portugal ao serviço do Famalicão na temporada 2022/23 e parte agora para a primeira experiência além fronteiras. A atleta já se havia despedido do clube minhoto nas redes sociais.

"Famalicão, cidade conhecida pelo povo trabalhador. A nossa história foi curta. Um ano intenso, turbulento, onde muito foi escrito e dito. No final, fica, o mais importante, as pessoas. Aquelas que diariamente trabalharam ao nosso lado e que definem o Futebol Clube de Famalicão. Aqui reencontrei-me, aprendi muito. Recordar-me-ei, sempre, que no momento mais difícil da minha vida se mantiveram ao meu lado e me ajudaram a continuar", escreveu.

No palmarés da defesa consta um campeonato, uma Supertaça, uma Taça da Liga e duas Taças de Portugal. Em 2022/23, a central realizou 31 jogos tendo contabilizado três golos.