"O Benfica tem sido competente. Não somos superiores, não somos melhores"

Declarações de Filipa Patão, treinadora do Benfica, após o triunfo sobre o Sporting (4-2), na segunda mão das meias-finais da Taça da Liga feminina, disputado na quarta-feira, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Jogar para ganhar: "Não vínhamos aqui para passar a eliminatória, vínhamos para ganhar mais um jogo. É sempre assim que temos de levar todos os jogos, se queremos continuar a evoluir. Temos de encarar qualquer jogo competitivo com a máxima seriedade, independentemente de a eliminatória estar do nosso lado ou não, e foi isso que fizemos."

Competência: "Parabéns ao Sporting pelo excelente jogo que fez, mas, mais uma vez, conseguimos trazer a vitória pelo esforço e trabalho que temos todos os dias e, principalmente, pela atitude das jogadoras. O Benfica tem sido competente, apenas isso. Não somos superiores, não somos melhores, simplesmente temos demonstrado um excelente trabalho e um excelente desempenho em todos os jogos, mas isso não nos traz vitórias. O que traz é sabermos que em cada jogo temos de trabalhar sempre mais do que no último e é nessa toada que vamos até ao final."

Paragem: "Esta paragem vai ser importante para nós, enquanto portugueses, tentarmos alcançar um feito único e histórico [apuramento para o Campeonato do Mundo de seleções]. Trabalharmos com menos jogadoras faz parte do profissionalismo, faz parte de ter jogadoras a representar as seleções."

Benfica não tirou o pé do acelerador: "[As jogadoras] Não tiraram o pé do acelerador, até porque, para conseguirem ganhar este jogo, tiveram de estar sempre ligadas."