Notícia em Espanha: RFEF falsificou declarações de Hermoso sobre beijo de Rubiales

De acordo com o portal Relevo, as declarações em que Jenni Hermoso desvaloriza a importância do beijo dado pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não foram, afinal, da sua autoria.

O caso do polémico beijo que Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), deu à jogadora Jenni Hermoso após a conquista do Mundial feminino acaba de ganhar novos contornos.

Na sequência da onda de críticas que o dirigente recebeu após o momento, Hermoso desvalorizou o beijo num comunicado enviado pela RFEF à agência de notícias EFE mas, de acordo com o portal Relevo, essas declarações não foram da sua autoria, tendo sido fabricadas pelo organismo.

"Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo devido à imensa alegria de ganhar um Campeonato do Mundo. O presidente e eu temos uma ótima relação, o comportamento com todas tem sido excelente e foi um gesto natural de afeto e gratidão. Ganhámos um Mundial e não nos vamos desviar do que é importante", são as palavras em questão, que terão sido escritas pelo departamento de comunicação da RFEF, com vista a uma divulgação rápida na comunicação social.

A mesma fonte refere que Rubiales tentou convencer Hermoso a aparecer junto de si no vídeo em que pede desculpas pelo momento, mas a jogadora recusou, uma vez que apenas pretende falar sobre a conquista do Mundial.

Também Jorge Vilda, que comanda a seleção feminina espanhola, terá tido três conversas com familiares de Hermoso para persuadi-la a desvalorizar o caso publicamente, mas também não teve sucesso.