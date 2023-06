Mundial'2023 feminino vai ser transmitido na Sport TV

Os 54 jogos do Campeonato do Mundo feminino de futebol de 2023, a disputar na Austrália e na Nova Zelândia, e no qual Portugal vai estar presente pela primeira vez, vão ser transmitidos nos canais da Sport TV, anunciou esta quarta-feira a operadora televisiva.

"A Sport TV adquiriu os direitos de transmissão da totalidade dos jogos da fase final do Campeonato do Mundo de futebol feminino, no qual a seleção portuguesa participará pela primeira vez", lê-se no comunicado da estação.

Portugal qualificou-se pela primeira vez para a nona edição do Mundial feminino, que vai ser disputado entre 20 de julho e 20 de agosto, por 32 seleções.

A formação as quinas apurou-se em 22 de fevereiro, ao bater os Camarões por 2-1, em Hamilton, na Nova Zelândia, na final do Grupo A do play-off Intercontinental, num triunfo selado de penálti por Carole Costa, aos 90+4 minutos.

No Mundial'2023, Portugal vai defrontar na fase de grupos os vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), em Dunedin, o Vietname (27), em Hamilton, e os detentores do troféu Estados Unidos (1 de agosto), em Auckland.

"Esta revolução que já começou a acontecer no futebol feminino conta, desde o seu início, com o apoio incondicional da Sport TV e da nossa equipa. A Sport TV tem vindo desde há muito a integrar futebol feminino na sua programação, com a Liga feminina, a Copa América, a Finalíssima, a FA Cup entre outros eventos e depois de ter oferecido aos portugueses a brilhante qualificação da seleção nacional, não podia deixar de estar neste acontecimento histórico que permitirá afirmar definitivamente o futebol feminino no panorama desportivo nacional e nas preferências dos portugueses", afirmou Nuno Ferreira Pires, diretor-executivo do canal, citado em comunicado.

O Mundial decorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia, e, antes da partida, em 10 de julho, a seleção das quinas defronta a Inglaterra, em 1 de julho (15:15), em Milton Keynes, a 70 quilómetros de Londres, e a Ucrânia, no dia 7 de julho, no Estádio do Bessa, no Porto, em jogos particulares.