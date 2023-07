"Mundial? Vamos, de certeza, fazer tudo para tornar o impossível em possível"

Redação com Lusa

Fernando Gomes elogia vitória histórica no Mundial feminino e acredita no apuramento

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, afirmou esta sexta-feira que a seleção feminina fez história no Mundial com um "vitória saborosa" e acredita no apuramento para a fase seguinte da competição.

"Uma vitória extremamente saborosa. Traduziu-se em história no futebol português e no futebol feminino. Pela primeira vez a participar num Mundial e pela primeira vitória nesse Mundial. Já tínhamos feito história em 2017 com a primeira vitória num Europeu e esta fica marcada como a primeira vitória em mundiais", disse o presidente.

A seleção portuguesa feminina conseguiu na quinta-feira a sua primeira vitória num Mundial de futebol, ao derrotar o Vietname, por 2-0, mantendo-se na luta pelo apuramento para os oitavos de final.

Fernando Gomes, que assistiu ao jogo nas bancadas em Hamilton, na Nova Zelândia, elogiou o esforço e o trabalho que a seleção orientada por Francisco Neto tem vindo a realizar, salientando que o triunfo frente ao Vietname foi fruto de uma "exibição competente", sem dar "qualquer hipótese ao adversário".

"Quando estamos numa competição, queremos ganhar. Ao conseguirmos esta primeira vitória num grupo difícil, com Países Baixos e Estados Unidos, é um feito que deve ser enaltecido, de uma equipa que tem feito um percurso ascensional nos últimos tempos e que se traduz numa perspetiva de evolução muito positiva do futebol feminino em Portugal, fruto desta participação", explicou.

O presidente da FPF lembrou que a seleção feminina já tinha estado presente nos Europeus de 2017 e 2022, considerando importante tudo o que possa acrescentar ao movimento de crescimento que se tem registado, com as vitórias a surgirem com um "sabor especial".

"É importante para a evolução do futebol feminino e do futebol em geral alargar-se a base. De certeza que este movimento vai trazer mais meninas para o futebol e vai ser um catalisador importante. Nos últimos sete ou oito anos tem sido marcante, com mais clubes nas competições femininas", frisou.

Fernando Gomes elogiou o envolvimento que se gerou em redor da seleção, também dos patrocinadores, e o apoio massivo da população portuguesa, explicando que até chega a surpreender um pouco por ser "tão intenso".

O líder federativo refere que a "garra, tenacidade e espírito de luta" foi determinante para o que se gerou à volta da equipa, considerando que toda a fase de apuramento para o Mundial, e as dificuldades encontradas, foi um momento marcante.

Com este triunfo, Portugal soma três pontos, menos um do que os campeões mundiais Estados Unidos, que defrontam a equipa das 'quinas' na última jornada, e do que os Países Baixos, vice-campeões, enquanto o Vietname, sem pontos, já está eliminado.

"Chegamos ao terceiro jogo com hipóteses de nos apurarmos e vamos, de certeza, com todas as forças, fazer tudo para tornar o impossível em possível", referiu, lembrando as palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.