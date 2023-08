Mundial feminino: PM saúda seleção lusa no regresso e anuncia medalha comemorativa

Redação com Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, saudou esta quinta-feira a seleção portuguesa feminina de futebol, no dia do regresso ao país, anunciando o lançamento de uma medalha comemorativa da estreia lusa em Mundiais.

"Saúdo o regresso das "Navegadoras", que nos encheram de orgulho como jogaram e sobretudo como derrubaram mais um muro na desigualdade de género", começou por escrever o governante, na sua página oficial na rede social Twitter, antes de a equipa das quinas aterrar no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Portugal concluiu na terça-feira a primeira participação de sempre num Mundial feminino, ao ficar-se pela fase de grupos da competição que decorre na Austrália e na Nova Zelândia, depois de empatar 0-0 com os Estados Unidos, bicampeões mundiais, na terceira jornada do Grupo E.

"Para assinalar este momento histórico, o Governo determina a emissão de medalha comemorativa da primeira participação de uma seleção feminina no campeonato Mundial de futebol", acrescentou António Costa, no mesmo "tweet".

A equipa das quinas estreou-se em Mundiais femininos, na sua nona edição, depois de duas presenças em Europeus, em 2017 e 2019, com um desaire por 1-0 frente às neerlandesas, mas, somando depois, a primeira vitória de sempre em fases finais, com o triunfo frente às vietnamitas por 2-0, com golos Telma Encarnação e Kika Nazareth.