Mundial feminino: Maria Alagoa rende Joana Martins no estágio de Portugal

Joga no meio-campo e alinha no Florida State University.

A médio Maria Alagoa, das norte-americanas do Florida State University, foi chamada por Francisco Neto para render a sportinguista Joana Martins no estádio de preparação para o Mundial feminino, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a nota da FPF na sua página oficial, esta será a estreia da média nos trabalhos da equipa principal de Portugal, já depois de ter representado as sub-23 em fevereiro último, devendo a sua integração ocorrer na próxima terça-feira, dia 4 de julho.

Joana Martins, que foi dada como indisponível para se manter no estágio devido a uma lesão muscular, e a defesa Alícia Correia, também do Sporting, tinham sido chamadas pelo selecionador Francisco Neto para o estágio, apesar de não integrarem a convocatória de 23 jogadoras para a estreia de Portugal em Mundiais femininos.

A seleção feminina concentrou-se no passado dia 19 de junho na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde permanecerá até 10 de julho, dia em que viaja para a Nova Zelândia - que organiza o Mundial em conjunto com a Austrália -, após dois jogos de caráter particular.

A equipa nacional terá testes contra Inglaterra, no sábado, e Ucrânia, dia 7 de julho, de preparação para os três confrontos do Grupo E do Mundial, contra os Países Baixos, em 23 de julho, o Vietname, em 27 de julho, e os Estados Unidos, no dia 1 de agosto.