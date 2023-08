Mundial feminino: Jogo com Portugal com maior audiência noturna de sempre nos EUA

O jogo fixou também um novo recorde de 42.958 adeptos nas bancadas do Eden Park, em Auckland

O jogo entre Portugal e EUA para o Mundial'2023 feminino, na segunda-feira, teve em média 1,35 milhões de espetadores, tornando-se o programa noturno com maior audiência na história da televisão norte-americana Fox.

A Fox e a empresa Nielsen anunciaram na quarta-feira à noite que a partida em Auckland, na Nova Zelândia, que começou quando no leste dos Estados Unidos eram 03h00 (08h00 em Lisboa), atingiu um pico de audiência de 1,73 milhões nos 15 minutos finais.

O jogo fixou também um novo recorde de 42.958 adeptos nas bancadas do Eden Park, em Auckland, o valor mais elevado para um jogo de futebol - masculino ou feminino - na Nova Zelândia.

Ainda assim, o jogo com Portugal teve muito menos telespetadores do que as duas primeiras partidas dos EUA, que decorreram em horário nobre.

Mais de 6,4 milhões de pessoas assistiram, em média, ao jogo com os Países Baixos, enquanto a partida de abertura, contra o Vietname, atraiu uma média de 5,26 milhões de telespetadores.

As três partidas dos Estados Unidos na fase de grupos tiveram uma audiência média de 4,35 milhões na Fox, um aumento de 11% em relação ao Mundial2019 feminino, que decorreu na França.

Portugal empatou 0-0 frente aos Estados Unidos, bicampeões do mundo femininos de futebol, no Eden Park, em Auckland, na terceira jornada do Grupo E do Mundial, mas ficou, na estreia, pela primeira fase do Mundial de 2023.

A seleção portuguesa foi afastada da competição, que decorre na Nova Zelândia e Austrália, ao acabar o Grupo E no terceiro lugar, com quatro pontos, ficando a um dos Estados Unidos e a três dos Países Baixos.

A formação comandada por Francisco Neto começou com um desaire por 1-0 face às neerlandesas, em Dunedin, depois venceu o Vietname por 2-0, em Hamilton, e, a fechar, empatou a zero com os Estados Unidos.