Mundial feminino: jogadora da Colômbia caiu no relvado e causou preocupação

Linda Caicedo já está recuperada, mas causou preocupação no treino de quinta-feira, durante uma corrida no aquecimento.

O treino de quinta-feira da seleção feminina da Colômbia ficou marcado pela preocupação em relação ao estado de saúde de Linda Caicedo. A avançado, de 18 anos, realizava uma corrida de aquecimento quando sentiu dores no peito e acabou por se deitar no chão. De acordo com informações da imprensa colombiana, a futebolista do Real Madrid não terá chegado a desmaiar, mas foi rapidamente assistida pela equipa médica.

Linda Caicedo está recuperada e terá mesmo completado a sessão de treino, depois do susto. "Está muito cansada, mas de volta ao normal. O que aconteceu foi um sintoma do stress e da exigência física de um Campeonato do Mundo", afirmou um responsável da seleção colombiana.

Aos 15 anos, a jogadora deixou futebol para tratar um tumor nos ovários, regressando depois de estar curada e a tempo de brilhar no Mundial'2023 feminino, onde já marcou na vitória (2-0) sobre a Coreia do Sul.