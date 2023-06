Mundial feminino: guarda-redes lusas enaltecem trabalho árduo na preparação

Patrícia Morais, Inês Pereira e Rute Costa deram voz à ambição da Seleção Nacional.

As três guarda-redes presentes na seleção feminina portuguesa de futebol enalteceram a árdua preparação que têm tido para uma inédita presença num Mundial, de maneira a atingir o objetivo de ultrapassar a fase de grupos.

Patrícia Morais, Inês Pereira e Rute Costa foram as porta-vozes da equipa das quinas depois de um treino aberto à comunicação social, expressando a vontade e as emoções de poder representar Portugal na maior prova de seleções do mundo pela primeira vez.

"Tivemos agora uma semana de preparação árdua, que certamente será daqui adiante também. Estamos focadas, a criar dinâmicas, a prepararmo-nos bem para chegar lá ao Campeonato do Mundo e apresentarmo-nos da melhor forma. Sabemos que irá ser um grupo muito difícil, com grandes seleções, mas Portugal certamente que também se irá apresentar da melhor maneira", realçou Patrícia Morais, jogadora do Braga.

A mais experiente das guarda-redes, com 31 anos e 82 internacionalizações totalizadas, lembrou que regressar de um período de férias para uma pré-época "exige muito", mas que já vieram "preparadas mentalmente" para se focarem em exclusivo neste Mundial.

"Representar Portugal é sempre uma emoção, mas estar num Mundial é um momento único e sinto um orgulho enorme de poder representar Portugal numa competição tão grande. O importante é a equipa estar bem e que o nosso coletivo se torne ainda mais coeso. Vai ser um Mundial a doer, mas vamos querer passar a fase de grupos", afirmou.

Já Inês Pereira, que atua nas suíças do Servette, reforçou que a primeira semana nesta concentração "foi muito dura", mas ressalvou que "agora custa, mas mais tarde se vai refletir no Mundial", num início de preparação onde se têm focado mais no seu futebol.

"Estas primeiras semanas são só para nós, para o nosso futebol, para o físico e mental. Foi uma semana talvez com mais liberdade, o que também significa responsabilidade, em que trabalhámos bastante dentro de campo, novas ideias e coisas que já tínhamos trabalhado antes, mas uma semana muito intensa e esta será igual", explicou a guardiã.

Apesar dos 24 anos, Inês Pereira soma já 33 partidas ao serviço de Portugal, com quem já participou no Europeu de 2022, o segundo da história da seleção - o primeiro foi 2017 -, mas marcar presença num Mundial acaba por ser "um sonho quase três vezes maior".

"É algo que conquistámos e será uma experiência que temos de aproveitar ao máximo. Sabemos que não vamos à Nova Zelândia e Austrália só para passear. Vamos lá para dar o nosso melhor e, quem sabe, passar à próxima fase", apontou a guarda-redes lisboeta.

Rute Costa, titular nesta última época pelo campeão português Benfica, afirmou que o grupo pretende "dar continuidade ao trabalho que está a ser feito", embora reconheça as dificuldades que a equipa das "quinas" irá enfrentar logo na fase de grupos da prova.

"Temos consciência que é um grupo muito difícil, mas sobretudo queremos desfrutar de um momento histórico para a nossa seleção e aproveitar o momento, cumprir com os nossos objetivos internos, manter a nossa identidade e dar o nosso melhor", frisou.

O selecionador Francisco Neto e a diretora da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Mónica Jorge, já tinham definido como objetivo superar o Grupo E, o que Rute Costa, de 29 anos e com oito internacionalizações pela seleção nacional, acredita ser possível. "A partir do momento em que vamos para uma fase final, o próximo passo é o que nós queremos dar. O grupo é difícil, mas acreditamos sempre. Se formos mais competentes que as outras seleções, conseguiremos cumprir com esse tão desejado objetivo", disse.

A seleção feminina concentrou-se na passada segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde permanecerá até 10 de julho, dia em que viaja para a Nova Zelândia - que organiza o Mundial em conjunto com a Austrália -, após dois jogos de caráter particular.

A equipa nacional terá testes contra Inglaterra, no sábado, e Ucrânia, dia 7 de julho, de preparação para os três confrontos do Grupo E do Mundial, contra os Países Baixos, em 23 de julho, o Vietname, em 27 de julho, e os Estados Unidos, no dia 1 de agosto.