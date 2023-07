Mundial feminino: EUA e Países Baixos empatam e partilham liderança no grupo de Portugal

Duelo de titãs: Daniëlle van de Donk e Lindsey Horan, colegas de equipa no Lyon, travaram intensas batalhas no meio-campo

As duas seleções somam, agora, quatro pontos, com vantagem para as norte-americanas devido a um maior saldo positivo entre os golos marcados e sofridos.

Estados Unidos e Países Baixos empataram a uma bola, na segunda jornada do Grupo E - onde a Seleção Nacional está inserida - da nona edição do Campeonato do Mundo de futebol feminino.

No Wellington Regional Stadium, na capital da Nova Zelândia, na reedição da final do último Mundial - em 2019, as norte-americanas bateram as neerlandesas por 2-0, com golos de Megan Rapinoe, de penálti, e Rose Lavelle, conquistando, assim, o título pela quarta vez, segunda de forma consecutiva -, a formação às ordens de Vlatko Andonovski entrou a comandar e, aos nove minutos, Savannah DeMelo, em excelente posição, deixou o primeiro aviso.

No entanto, contra a corrente do jogo, foi a turma "laranja" que se adiantou no marcador, à passagem dos 17": Victoria Pelova assistiu e Jill Roord, que foi eleita a melhor em campo, abriu o ativo com um remate cruzado - na jogada, nota para a desconcertante arrancada de Lieke Martens, totalmente decisiva para a obtenção do golo.

A resposta dos Estados Unidos demorou poucos segundos, quando, de fora da área, Trinity Rodman, filha do lendário basquetebolista Dennis Rodman, testou os reflexos da guardiã Daphne van Domselaar. A partir daqui, os Países Baixos controlaram a vantagem até ao intervalo e podiam, inclusive, ter chegado ao segundo, por intermédio de um remate espetacular de Dominique Janssen, que passou a rasar o travessão da baliza da experiente Alyssa Naeher (29").

Na etapa complementar, o conjunto norte-americano voltou à carga e conseguiu chegar à igualdade aos 62": na sequência de um canto batido por Rose Lavelle, a capitã Lindsey Horan restabeleceu a igualdade de cabeça.

Nos últimos dez minutos, o desafio tornou-se frenético e houve três oportunidades para o resultado se alterar, uma para os Países Baixos - uma interceção determinante de Julie Ertz evitou que Esmee Brugts festejasse (80") - e duas para os Estados Unidos - Trinity Rodman desperdiçou uma situação flagrante para fazer o gosto ao pé (82") e Sophia Smith viu Lieke Martens "roubar-lhe" o papel de heroína, salvando a equipa liderada por Andries Jonker com um corte em cima da linha de golo (83"). Contudo, o empate manteve-se e, deste modo, as duas seleções somam, agora, quatro pontos.

Recorde-se que, esta quinta-feira, a partir das 8h30, Portugal mede forças com o Vietname, no Waikato Stadium, na cidade neozelandesa de Hamilton.