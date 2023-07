Mundial feminino: estrela da Argentina tem tatuagem de Ronaldo. Ora veja

Yamila Rodríguez nem sequer segue Messi nas redes sociais

Yamila Rodríguez, camisola 11 da seleção da Argentina no Mundial Feminino, está a dar nas vistas pelas suas tatuagens: na perna esquerda tem tatuadas as caras dos seus ídolos, Maradona e Ronaldo.

Curioso é que além de preferir Ronaldo a Messi, sendo argentina, nem sequer segue o seu compatriota nas redes sociais.

A jogadora do Palmeiras, de 25 anos, garante não ser anti-Messi, mas refere que os seus ídolos são "Diego e Ronaldo, sempre".

Yamila Rodríguez ❤️ habla de sus tatuajes de Maradona, @Cristiano Ronaldo



No le gusta Messi porque le gusta Ronaldo...#CR7 #CristianoRonaldo #Ronaldo #VIVARONALDO #CR7EFFECT #MUFC pic.twitter.com/6LSDKV130x - Elia Maria VL (@eliamvl1) August 21, 2022

Even in Argentina, Ronaldo rules over Messi.



Interview 2022



Yamila: "My idol, Idol, is Cristiano Ronaldo"



Journalist (seeing her tattoo):

"There is Cristiano Ronaldo... Messi, everyone"



- "No, no, no, Cristiano"



- "And Messi?"



- "Not Messi, Cristiano & Diego, always" https://t.co/nVlRPHxgYC pic.twitter.com/xXKKBquRdM -  (@RealGOA7) March 26, 2023

"Gosto absolutamente de tudo em Ronaldo. Ele é, sem dúvida, o melhor jogador do mundo. Eu o via jogar e pensava: como ele pode ser tão perfeito? Ele surpreende-me com tudo o que faz. Com essa tatuagem, agora tenho o Cristiano comigo para sempre", disse há tempos em entrevista ao Olé.

Leia também Área J Johnny Depp foi encontrado inconsciente num quarto de hotel Concertos dos Hollywood Vampires em Budapeste e na Eslováquia cancelados devido a "imprevistos". Artista de 60 anos estará, supostamente, a beber de novo.