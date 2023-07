Mundial feminino: EUA triunfam no jogo inaugural do grupo de Portugal

Sophia Smith foi a principal figura das campeãs em título, ao bisar e assistir frente ao Vietname.

Os Estados Unidos derrotaram, este sábado, o Vietname por 3-0, no encontro de abertura do Grupo E - onde a Seleção Nacional está inserida - da nona edição do Campeonato do Mundo de futebol feminino.

No Eden Park, na cidade neozelandesa de Auckland, o desafio foi de sentido único e foram precisos apenas 14 minutos para a turma norte-americana, que venceu o certame intercontinental em 1991, 1999, 2015 e 2019, se adiantar no marcador: com um toque espetacular, Alex Morgan deixou Sophia Smith na cara do golo e a jogadora do Portland Thorns atirou a contar.

As campeãs em título iam colecionando oportunidades para dilatar a vantagem e, aos 44", tiveram a mais flagrante de todas. Contudo, na conversão de um penálti, Alex Morgan viu a guardiã Tran Thi Kim Thanh negar-lhe os festejos. Ainda assim, antes do descanso, Sophia Smith alcançou o bis e deu justiça ao resultado.

Na etapa complementar, a tendência manteve-se e, à passagem dos 77 minutos, Lindsey Horan fechou a contagem, com a assistência a pertencer a Sophia Smith, que foi eleita a melhor em campo. Até ao apito final, realce para um disparo ao travessão de Rose Lavelle, que tinha sido lançada no segundo tempo.

Este domingo, a partir das 8h30 da manhã, Portugal mede forças com os Países Baixos, vice-campeões mundiais, no Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na primeira partida de sempre da equipa das Quinas na fase final de um Mundial.

À atenção de Portugal: como jogam os EUA e quais os principais destaques

- Modelo tático: 4-2-3-1

- A formação às ordens de Vlatko Andonovski atua com as linhas bastante subidas no terreno, exercendo uma pressão sobre o adversário que, por vezes, chega a ser asfixiante

- Imperiais na leitura de jogo, as centrais Julie Ertz e Naomi Girma antecipam a maioria dos lances

- Emily Fox, lateral-direito, e Crystal Dunn, lateral-esquerdo, dão uma enorme profundidade aos respetivos corredores

- A capitã Lindsey Horan, médio do Lyon, é o "cérebro" da equipa: pauta o ritmo de jogo e descobre, com imensa facilidade, espaços entre linhas

- Savannah DeMelo, que desempenha a função de apoio à ponta de lança, aparece, com frequência, dentro da área, normalmente em posições privilegiadas para finalizar

- As jovens extremos Trinity Rodman - filha do lendário basquetebolista Dennis Rodman - e Sophia Smith aliam uma grande capacidade técnica a uma velocidade vertiginosa, possuindo o dom de desequilibrar qualquer esquema defensivo

- A referência e "estrela" Alex Morgan cria muito perigo através das constantes desmarcações que faz

- Suplente utilizada diante do Vietname, Rose Lavelle oferece um dinamismo diferenciado à zona intermediária

À atenção de Portugal: como joga o Vietname e quais os principais destaques

- Modelo tático: 5-4-1

- O conjunto comandado por Mai Duc Chung demonstra enormes dificuldades no aspeto defensivo e apresenta pouca qualidade com a bola nos pés, evidenciando sérios problemas na ligação entre setores (não conseguiu fazer um único remate perante os Estados Unidos)

- Apesar da baixa estatura, a guarda-redes Tran Thi Kim Thanh é forte nos duelos aéreos e nas saídas repentinas de entre os postes

- A capitã Huynh Nhu, avançado do Länk Vilaverdense, que compete na Liga BPI, parece ser a jogadora vietnamita que dispõe de mais recursos