Mundial feminino: duas jogadoras do Benfica convocadas pelo Brasil

Ana Vitória, que está de saída do Benfica para o PSG, e Nycole entre as 11 estreantes da seleção do Brasil para o Mundial feminino

Ana Vitória e Nycole, ambas jogadoras do Benfica, foram esta terça-feira incluídas na lista de 23 convocadas do Brasil para o Mundial feminino.

A prova decorrerá na Austrália e Nova Zelândia, a partir de 20 de julho. Entre as seleções participantes está Portugal

Lista de convocadas

Guarda-redes: Letícia Izidoro (Corinthians), Bárbara (Flamengo) e Camila (Santos);

Defesas: Antônia (Levante), Bruninha (Gotham FC), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickman (Madrid CFF), Rafaelle (Arsenal) e Tamires (Corinthians);

Médios: Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride), Ana Vitória (Benfica) e Ary Borges (Racing Louisville);

Avançados: Andressa Alves (Roma), Geyse (Barcelona), Nycole (Benfica), Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Gabi Nunes (Madri CFF) e Marta (Orlando Pride)

Selecionadora: Pia Sundhage