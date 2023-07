Mundial feminino: Alemanha e Brasil goleiam, Itália bate Argentina

A Alemanha obteve, esta segunda-feira, a maior goleada do Mundial de futebol feminino de 2023, ao impor-se na estreia a Marrocos, por 6-0, enquanto o Brasil despachou o Panamá por 4-0 e a Itália venceu a Argentina por 1-0.

A Alemanha, campeã mundial em 2003 e 2007, beneficiou da capacidade concretizadora da atacante Alexandra Popp, autora dos dois primeiros golos da partida, disputada na cidade australiana de Melbourne e referente à jornada inaugural do grupo H, aos 11 e 39 minutos.

Na segunda parte, a vice-campeã europeia em exercício aumentou a vantagem, por intermédio de Klara Bühl (46 minutos), Léa Schüller (90) e dois autogolos das marroquinas Hanane Ait El Haj (54) e Zineb Redouani (79), cuja seleção disputou o primeiro encontro na fase final do Campeonato do Mundo.

A Alemanha assumiu a liderança do grupo, do qual fazem também parte a Colômbia e a Coreia do Sul, que se defrontam na terça-feira, enquanto Popp igualou a norte-americana Sophia Smith e a japonesa Hinata Miyazawa no segundo lugar da lista das melhores marcadoras do torneio, com dois golos, atrás de Ary Borges.

A centrocampista brasileira alcançou o único hat-trick da competição até ao momento, com golos marcados aos 19, 39 e 70 minutos, na partida realizada em Adelaide, na Austrália, tendo ainda efetuado a assistência para Bia Zaneratto faturar, aos 48, no triunfo robusto sobre o Panamá.

O Brasil, atual campeão sul-americano, mas que nunca conquistou o título mundial, subiu à liderança do agrupamento F, com três pontos, mais dois relativamente a França e Jamaica, que empataram 0-0 no domingo, com o Panamá a ocupar o último lugar, ainda sem pontuar.

Em Auckland, um golo marcado aos 87 minutos por Cristiana Girelli permitiu à Itália bater por 1-0 a Argentina, que resistiu até perto do fim à sucessão de ataques da seleção transalpina, dos quais resultaram ainda dois golos invalidados por fora de jogo.

A Itália juntou-se à Suécia no comando da poule G, ambas com três pontos, uma vez que a seleção escandinava se impôs no domingo à África do Sul, por 2-1, enquanto argentinas e sul-africanas ainda estão em branco.

Portugal, uma das oito seleções estreantes, perdeu no domingo com os Países Baixos, vice-campeões mundiais, por 1-0, em encontro da jornada inaugural do Grupo E, que integra ainda os Estados Unidos, vencedor dos dois últimos Mundiais, e o Vietname.

A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.