Mónica Jorge quer Portugal "nas dez melhores seleções"

A diretora da FPF e José Neves Coelho, presidente da AF Aveiro, promoveram a final da Taça da Liga entre Benfica e Braga

A quarta edição da final da Taça da Liga feminina será disputada no sábado, no Estádio Municipal de Aveiro, num duelo que irá opor o Benfica ao Braga e que na quinta-feira terá uma conferência em conjunto dos dois treinadores, de modo promover o fair-play que existe nesta modalidade. Mónica Jorge, diretora da Federação Portuguesa de Futebol deste organismo, perspetiva que o evento seja um sucesso.

"Espero que seja um momento competitivo para as duas equipas, um fator de crescimento para ambas e um bom espetáculo de futebol na vertente feminina", anteviu, acrescentando: "Seria fantástico ter um estádio cheio a aplaudir estas jogadoras, que bem merecem porque muitas delas se qualificaram para o campeonato do Mundo e a cereja no topo do bolo, é termos um estádio bem composto e que todos os envolvidos possam crescer com esta final".

Para finalizar, Mónica Jorge enalteceu "o triângulo entre os clubes, associações e federação", que permitiu "evoluir o futebol feminino e torná-lo mais audaz", deixando uma promessa: "A qualificação para o Mundial foi mais um momento histórico na modalidade e todos os envolvidos devem estar orgulhosos porque todos contribuímos para este fator de crescimento. Agora, é dar continuidade, pois estamos no 21º lugar do ranking mundial e queremos subir um pouco mais e chegarmos um dia às dez melhores seleções".

Já José Neves Coelho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro, considera que "o futebol feminino tem um perfume muito especial, elas são muito objetivas, entregam-se completamente, é um futebol mais direto e vai ser muito agradável para quem gosta de ver a bola a rolar no relvado". O dirigente enalteceu ainda o facto de as decisões serem feitas nesta região, à semelhança do que aconteceu na Supertaça masculina. "Aveiro é um associado da Federação Portuguesa de Futebol e como tal, está sempre disponível para colaborar, para estar presente no crescimento do futebol feminino, que está em evolução constante", frisou.