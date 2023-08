Ministras espanholas reagem ao beijo de Rubiales a jogadora: "O que não farão em privado?"

Presidente da Real Federação Espanhola de Futebol fez estalar a polémica ao dar um beijo na boca a Jennifer Hermoso, internacional espanhola

Os festejos da conquista do Mundial feminino pela seleção espanhola ficaram marcados pelo beijo de Luis Rubiales, presidente da federação daquele país, à jogadora Jennifer Hermoso. O acontecimento fez levantar muita polémica, com os adeptos, e não só, a questionarem a atitude do dirigente.

As ministras espanholas Irene Montero, da Igualdade, e Ione Belarra, secretária geral do "Podemos" e ministra dos Direitos Sociais e Agenda 2030, não esconderam a indignação nas redes sociais, falando mesmo em "violência sexual".

"Não demos como certo que um beijo sem consentimento é 'algo que acontece'. É uma forma de violência sexual que as mulheres sofrem de forma quotidiana e até agora invisível, que não podemos normalizar. É transversal a toda a sociedade. O consentimento é o centro da questão. Apenas sim é sim", escreveu Irene Montero na sua conta do Twitter.

Ione Belarra retweetou e ainda acrescentou: "O que todas pensamos: se fazem isto com toda a Espanha a ver, o que não farão em privado? A violência sexual contra as mulheres tem de acabar. Um abraço às campeãs!".