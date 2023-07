Miguel Santos deixa Estónia e é o novo treinador da equipa feminina do Famalicão

Miguel Santos é o novo treinador da equipa de futebol feminino do Famalicão

O Famalicão venceu a Taça de Portugal na temporada passada, sob o comando de Marco Ramos. Esta época já sofreu muitas alterações no plantel, com várias jogadoras a anunciarem a saída.

Miguel Santos, de 39 anos, é o novo treinador da equipa de futebol feminino do Famalicão. Depois de ter saído do comando técnico da equipa masculina do JK Tammeka, da Estónia, Miguel Santos está agora de regresso a Portugal e ao futebol feminino.

O novo treinador do Famalicão já tinha orientado o Braga entre 2017 e 2020. Nessa altura venceu um campeonato nacional e uma Supertaça.

"Gostava que os sócios apoiassem imenso a equipa, as jogadoras merecem, vão precisar do apoio, assim como o clube", disse Miguel Santos, em declarações aos meios oficiais do clube.

A capitã Regina Pereira já renovou e a guarda-redes Luísa Pinheiro é o único reforço apresentado até agora.