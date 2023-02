Mercado ferveu no futebol feminino: só em 2021/22 a janela foi mais agitada

Janela de inverno teve o segundo maior número de transferências, mais de 50, na Liga BPI. No mercado de janeiro fizeram-se 33 transferências entre clubes portugueses do principal escalão, dez contratações no estrangeiro e oito saídas da Liga BPI para outros campeonatos.

O futebol feminino em Portugal tem crescido exponencialmente nos últimos anos, estando a atravessar uma fase de enorme popularidade. Os fiéis seguidores são cada vez mais e a Liga BPI é o melhor testemunho disso. Depois de, no verão passado, Maiara Niehues se ter convertido na aquisição mais cara da história do futebol feminino português, por 30 mil euros, segundo a FIFA - a médio brasileira, de 18 anos, foi contratada pelo Sporting ao Internacional de Porto Alegre -, a janela de transferências de janeiro voltou a estar destaque, com várias movimentações.

De acordo com os dados da FPF, o mercado de inverno da Liga BPI registou o segundo maior número absoluto de transferências das últimas cinco temporadas em igual período. No total, efetuaram-se 51 transações, repartidas da seguinte forma: 33 transferências entre clubes do principal escalão nacional, dez transferências do estrangeiro para clubes da Liga BPI e oito transferências de clubes da Liga BPI para o estrangeiro.

Estas cifras somente foram superadas na época passada - em 2021/22 realizaram-se 75 transferências de futebolistas -, sendo que, nessa altura, eram 16 os emblemas que competiam na Liga BPI e, agora, são 12.

Além de envolver as equipas principais, a contagem também engloba os negócios feitos pelas equipas B, na condição de os clubes as terem - Benfica, Sporting, Braga, Famalicão, Länk Vilaverdense e Valadares Gaia são esses casos.

Falando um pouco sobre os três conjuntos que, neste momento, ocupam o pódio da Liga BPI, o Benfica, bicampeão nacional, reforçou o plantel de Filipa Patão com a médio alemã Anna Gasper, ex-Áustria Viena. Quanto ao Sporting, liderado por Mariana Cabral, viu chegar a central Leah Scarpelli, internacional pelos Estados Unidos nos escalões jovens. Por fim, o Braga, comandado por Gonçalo Nunes, não fez qualquer reajuste.

Valadares e Marítimo pescam fora

O Valadares Gaia e o Marítimo foram as duas equipas da Liga BPI que mais reforçaram os plantéis com jogadoras vindas do estrangeiro: quatro, cada. A formação gaiense contratou Julia Benati (ex-Medkila), Asha James (ex-Trincity Nationals), Elisha Sulola (ex-Charlton) e Shana Flynn (ex-University Arkansas), ao passo que o clube insular foi buscar Carina Baltrip-Reyes (ex-Spartak Subotica), Diana Cândido (ex-CMO Bassens), Laura Maria (ex-Oklahoma Wesleyan University) e Darija Dukic (FC Minsk).