Mélissa Gomes: não vai ao Mundial feminino, mas estará nos Jogos Europeus

A atleta fez parte da qualificação inédita da Seleção Nacional para o Campeonato do Mundo de futebol deste ano. Agora, prepara-se para representar Portugal no futebol de praia.

A futebolista Mélissa Gomes, que já assinou pelo Stade de Reims para a próxima temporada, depois de duas épocas com a camisola do Bordéus, irá estar ao serviço da Seleção Nacional feminina de futebol de praia nos Jogos Europeus.

A avançado, de 29 anos, que soma 20 internacionalizações A pela Seleção de futebol e que ajudou a formação às ordens de Francisco Neto a conseguir o apuramento histórico para o Mundial da Austrália e da Nova Zelândia deste ano, foi chamada pelo selecionador Alan Cavalcanti para representar Portugal no futebol de praia.

A terceira edição dos Jogos Europeus foi oficialmente aberta esta quarta-feira, dia 21, em Cracóvia, sendo que a Seleção Nacional feminina de futebol de praia só entrará em ação a 28 de junho, frente à Chéquia, e no dia 29, diante da Polónia, duas partidas referentes ao Grupo A. Caso seja uma das duas primeiras classificadas do agrupamento, a turma lusa avançará para as meias-finais e medirá forças com Espanha, Itália ou Ucrânia, os três conjuntos que vão competir no Grupo B.

Confira as convocadas da equipa liderada por Alan Cavalcanti, que viajará para a Polónia este sábado, dia 24:

Petra Reis, Jamila Marreiros, Catarina Mesquita, Ema Toscano, Inês Cruz, Joana Flores, Sofia Vicente, Andreia Silva, Cristiana Costa, Érica Ferreira, Marta Simões e Mélissa Gomes