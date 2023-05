Mélissa Gomes é reforço do Stade de Reims para a próxima temporada

A internacional portuguesa regressará a um clube que representou entre 2017 e 2021.

A avançado Mélissa Gomes, atualmente ao serviço do Bordéus, irá reforçar o Stade de Reims na próxima época.

A internacional portuguesa, que completou 29 anos no passado dia 27 de abril, regressará, assim, a um clube que representou entre 2017 e 2021 e pelo qual marcou 49 golos em 86 jogos.

Nas primeiras palavras após a assinatura do contrato, que a liga ao Stade de Reims até 2025, a atacante revelou que está ansiosa por voltar a uma casa que bem conhece. "É um verdadeiro prazer estar de volta. Regresso com a mesma vontade, a mesma determinação e com novos objetivos, nomeadamente o de marcar mais golos. A equipa evoluiu muito desde que saí e não vejo a hora de entrar em campo com as minhas companheiras", afirmou a futebolista que, até ao momento, leva 14 remates certeiros com a camisola do Bordéus.

Com 20 internacionalizações A, Mélissa Gomes faz parte da lista de 55 jogadoras pré-convocadas pelo selecionador Francisco Neto para o Campeonato do Mundo de futebol feminino de 2023.