Melhor do Mundo sairá destas três jogadoras: confira

Nomeadas para melhor do Mundo

Beth Mead, Alex Morgan e Alexia Putellas nomeadas para os prémios The Best de melhor jogadora

Já são conhecidas as três nomeadas para melhor jogadora do ano de 2022, referente aos prémios The Best.

Beth Mead, do Arsenal, Alex Morgan, dos San Diego Wave, e Alexia Putellas, do Barcelona, são as nomeadas.

No capítulo dos treinadores, Sonia Bompastor (Lyon), Pia Sundhage (Brasil) e Sarina Wiegman (Inglaterra) são as três finalistas do prémio.

Os vencedores serão conhecidos numa cerimónia em Paris, no dia 27 de fevereiro.