Megan Rapinoe tremeu com a bola ao poste de Capeta: "Pensei: 'f***-se..."

Ana Capeta rematou ao poste no período de compensação. Se tivesse sido golo e Portugal conseguisse vencer, os EUA seriam eliminados do Mundial feminino.

Aos 91 minutos do jogo entre Portugal e Estados Unidos da América, esta terça-feira, Ana Capeta rematou forte e a bola embateu no poste esquerdo da baliza de Naeher, deixando muitos norte-americanos a respirar de alívio. Mas do susto não se livraram, tal como assumiu Megan Rapinoe, uma das principais figuras desta seleção.

"Eu pensei: 'F***-se...'. Mesmo no final... Quer dizer, é stressante, porque ficaríamos de fora. Se aquela bola entrasse, ficávamos de fora. Toda a nossa carreira internacional estaria terminada. É horrível", afirmou depois do encontro.

Com o 0-0 a registar-se, os EUA passaram aos oitavos de final no segundo lugar do Grupo E, atrás dos Países Baixos. Portugal ficou em terceiro e disse adeus ao torneio.