Marrocos estreou-se em Mundiais, passou aos "oitavos" e festejou desta forma: veja o vídeo

Marrocos venceu a Colômbia por 1-0, na última jornada da fase de grupos do Mundial'2023 feminino, e apurou-se para os oitavos de final da prova, sendo que é a primeira vez que estão num Campeonato do Mundo. Enquanto esperavam pelo fim do jogo (1-1) entre Alemanha e Coreia do Sul, as marroquinas assistiram ansiosamente através dos telemóveis ao outro jogo do grupo e quando perceberam que tinham passado à fase seguinte, festejaram efusivamente.

Veja o vídeo:

Colômbia e Marrocos seguiram em frente, Alemanha e Coreia do Sul ficaram pelo caminho.