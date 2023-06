Marítimo volta a derrotar Futebol Benfica e garante manutenção na Liga BPI

A equipa madeirense já tinha vencido no encontro da primeira mão do play-off.

O Marítimo assegurou, este sábado, a permanência no principal escalão do futebol feminino português. A formação orientada por Albano Oliveira - que já tinha triunfado na primeira mão do play-off de promoção / manutenção da Liga BPI, no Funchal (4-1) - voltou a vencer, agora no reduto do Futebol Benfica, por 1-2, garantindo a continuidade no habitat dos grandes.

No Estádio Francisco Lázaro, em Lisboa, a jovem avançado guineense Fatumata Sisse deu vantagem ao Fofó, ainda na primeira parte, mas, já na etapa complementar, Eliana Amado e Érica Costa operaram a reviravolta a favor do emblema verde-rubro.