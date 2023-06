Marítimo goleia Futebol Benfica e está na frente do play-off da Liga BPI

A avançado internacional portuguesa Telma Encarnação foi a principal figura do encontro, ao assinar um bis.

O Marítimo recebeu e goleou o Futebol Benfica por 4-1, na primeira mão do play-off de subida / permanência da Liga BPI.

No Funchal, Inês Silva ainda colocou o "Fofó" em vantagem (19"), mas, no segundo tempo, o bis da avançado internacional portuguesa Telma Encarnação (47" e 63") - que foi considerada a melhor jogadora em campo - e os golos de Érica Costa (50") e Marcelly (78") operaram a reviravolta para o conjunto madeirense.

As duas formações voltam a medir forças no próximo sábado, dia 10, a partir das 16 horas, em Lisboa, no duelo que irá determinar quem vai competir no principal escalão do futebol feminino português na temporada de 2023/24.