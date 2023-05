Canadiana Marie-Yasmine Alidou veio da Áustria para embelezar o jogo famalicense

Dona de um futebol glamoroso, a criativa, de 28 anos, foi a figura de proa do "Vila Nova" ao longo da presente temporada.

Completa: este talvez seja o adjetivo mais adequado para definir Marie-Yasmine Alidou d'Anjou enquanto futebolista. Fã incondicional do lendário Zinédine Zidane, popularmente conhecido por Zizou, a internacional canadiana não se coíbe de, dentro das quatro linhas, demonstrar múltiplas semelhanças com o ídolo francês, que nasceu no bairro La Castellane, na cidade de Marselha. Mimi - alcunha carinhosa pela qual é tratada - é igualmente habilidosa com os dois pés (até se torna uma tarefa complicada descobrir se é destra ou canhota!), tem arrancadas supersónicas (dignas de fazer inveja ao Flash) e pensa o jogo como os verdadeiros magos do desporto-rei, controlando as operações através de uma melodia que estrela os olhos.

Chegada ao Famalicão em julho do ano passado, proveniente do Sturm Graz, da Áustria, a criativa, que completou 28 anos a 28 de abril, foi o principal destaque do "Vila Nova" ao longo desta época: marcou 12 golos - contando todas as competições - e fez quatro assistências em 31 encontros, sendo considerada a melhor jogadora da Liga BPI nos meses de fevereiro e março. Além disso, também recebeu, por três vezes, o prémio de melhor em campo no campeonato - frente ao Clube de Albergaria, na 14ª jornada; diante do Länk Vilaverdense, na 17ª; e contra o Valadares Gaia, na 21ª e penúltima ronda.

Habituada a pisar zonas interiores para construir com primor, a médio ofensivo - que também já representou o UQAM Citadins, do futebol universitário do Canadá, o Marselha, de França, o Linköping, da Suécia, o Huelva, de Espanha, e o Klepp, da Noruega - exibe um enorme à-vontade sempre que atua a partir de qualquer um dos corredores laterais, mantendo o nível elevadíssimo. Natural de Montreal, maior cidade da província do Quebec, Marie-Yasmine Alidou ambiciona ser convocada pela selecionadora Bev Priestman para a fase final da nona edição do Campeonato do Mundo, que se realizará na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto deste ano - o Canadá, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de verão de Tóquio, em 2021, está inserido no Grupo B, juntamente com Austrália, República da Irlanda e Nigéria. No entanto, antes disso, a atleta deseja fazer história com o emblema famalicense ao peito e levantar, este sábado, dia 27, no Estádio Nacional do Jamor, a Taça de Portugal de futebol feminino, troféu que a turma azul não conseguiu vencer na última temporada, na final perante o Sporting. Agora, com Mimi, o desfecho fica, à partida, mais perto de ser distinto...