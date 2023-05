Marco Ramos: "Sinto-me feliz, representar o Famalicão no Jamor é muito bom"

O treinador do Famalicão e a médio Regina Pereira lançaram o dérbi minhoto, diante do Braga, da final da Taça de Portugal de futebol feminino.

Marco Ramos, treinador do Famalicão, afirmou, no lançamento da final da Taça de Portugal de futebol feminino, que se realiza este sábado, dia 27, a partir das 16h30, que pretende levar a Taça para Vila Nova de Famalicão.

Na conferência de Imprensa de antevisão ao duelo com o Braga, o treinador disse sentir-se satisfeito por reviver a final, depois de, em 2013/14, quando se encontrava ao leme do Atlético Ouriense, ter levantado o troféu. "Sinto-me feliz por voltar à final da Taça de Portugal. Representar o Famalicão no Jamor é muito bom. Queremos ser felizes aqui. Vamos viver e desfrutar deste dia, que é muito importante para a equipa e para a nossa vila", apontou.

Para Marco Ramos, o facto de o conjunto famalicense ter afastado o tricampeão Benfica nas meias-finais não traz qualquer vantagem para o embate com a turma arsenalista. "Foi importante ganhar ao Benfica para chegar à final, mas isso não nos dá nenhuma vantagem. Queremos viver esta festa, como ela deve ser vivida. A época não foi fácil para estas jogadoras, queremos levar a Taça para a nossa vila. Estou feliz por ser o líder desta equipa", confessou.

Já a capitã Regina Pereira, que venceu o troféu com o escudo bracarense, em 2019/20, mas que também fazia parte do plantel famalicense que, há um ano, foi derrotado, na final, pelo Sporting (2-1), assegurou que o grupo de trabalho está focado no objetivo. "Estamos todas conscientes da responsabilidade deste encontro. Vejo a equipa a aproveitar o momento, mas não relaxada. É uma nova experiência para algumas jogadoras. Ao longo da temporada, foi o coletivo que ganhou. Espero um grande espetáculo, num jogo para as famílias se divertirem", rematou