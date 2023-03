Marco Ramos e o empate na visita ao Benfica: "Fomos recompensados pelo trabalho que fizemos"

Declarações do treinador do Famalicão após a igualdade a três bolas diante do conjunto encarnado, numa partida referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol feminino.

Sobre o jogo: "Hoje, tivemos a alma que não tínhamos tido no último desafio contra o Benfica, a paixão pelo jogo e a vontade de fazer melhor. Fomos uma equipa resiliente, que soube sofrer. Fomos uma verdadeira equipa e isso deu-nos o empate. Sabemos que ainda estamos meio da eliminatória, mas ficamos satisfeitos e fomos recompensados pelo trabalho que fizemos em campo."

A segunda mão: "Quem anda no futebol já há muito tempo, não olha para adversários, quer sempre ganhar. E é isso que vamos tentar fazer. Quando chegar a altura do jogo contra o Benfica, vamos prepará-lo para ganhar, tentar criar uma estratégia, sabendo que o Benfica tem uma qualidade acima do normal no nosso campeonato. Mas não vamos deitar a toalha ao chão e vamos tentar, em nossa casa, fazer o que fizemos aqui e discutir a eliminatória para chegar à final."

A possibilidade de voltar ao Jamor: "Até à segunda mão, ainda temos mais de um mês, poderá haver alterações na forma de jogar, lesões, mas, neste momento, o nosso foco está já no próximo jogo, que é para o campeonato, e tentar recuperar as jogadoras fisicamente. Depois, quando chegar a altura de jogar novamente com o Benfica, sabemos que vai ser mais um jogo de muito sacrifício, de muito esforço, mas, se tivermos a atitude de hoje e soubermos sofrer nos momentos certos, podemos ter uma pontinha de sorte e voltar à final como no ano passado. Temos esse sonho."