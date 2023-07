Maísa Correia, extremo de 16 anos, assina contrato profissional com o Sporting

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Na última temporada, a jovem jogadora marcou quatro golos e fez duas assistências pela equipa principal das leoas.

Maísa Correia, assinou, esta terça-feira, contrato profissional com a equipa de futebol feminino do Sporting.

A extremo, de 16 anos, não escondeu a tremenda felicidade por este grande passo na ainda curta carreira. "É um dia muito importante para mim, é um sonho tornado realidade. Só tenho a agradecer ao Sporting e, agora, quero continuar na equipa A para conquistar muitos títulos com esta camisola", confidenciou.

Chegada a Alvalade em 2018/19, proveniente do Fontainhas, a atleta integrou os escalões de formação e estreou-se pelas seniores da turma leonina a 9 de janeiro de 2022 e logo com um golo, diante do Polvoreira, para a Taça de Portugal, tornando-se na jogadora mais jovem de sempre a jogar e a marcar pela equipa principal.

Na época passada, Maísa, que é internacional pela Seleção Nacional sub-17, apontou quatro tentos e deu duas assistências nos dez encontros que realizou pelo conjunto às ordens de Mariana Cabral.