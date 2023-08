Mais de um milhão de portugueses assistiu pela televisão ao Portugal-EUA

Seleção feminina voltou a prender os portugueses à televisão. Jogo com os EUA, transmitido na RTP, teve um share de 39 por cento.

O Portugal-Estados Unidos da América (0-0), da terceira jornada da fase de grupos do Mundial'2023 feminino, foi visto na televisão por 1,3 milhões de euros de portugueses. Apesar de ter iniciado às 08h00, a partida transmitida pela RTP 1 foi mesmo a que obteve o melhor share (39%) dos três duelos, comparativamente com os jogos com Vietname (37%) e Países Baixos (33%).

A RTP 1 foi, de resto, líder destacada de audiência durante os jogos da Seleção feminina.