Mais de um ano depois de ter sido agredida, Hamraoui regressa à França

Médio francesa foi notícia em 4 de novembro de 2021, quando foi agredida com barras de ferro, durante um assalto. O inquérito que se seguiu acabou por acusar cinco homens como autores materiais e Aminata Diallo, também jogadora do PSG, como mandante do crime.

Mais de um ano depois de ter sido agredida com barras de ferro, alegadamente a mando de Aminata Diallo, colega de equipa no PSG, Kheira Hamraoui regressou à convocatória da seleção feminina francesa, numa altura em que faltam cinco meses para a realização do Mundial, na Austrália e Nova Zelândia.

Após quase seis meses afastada dos relvados, a médio, de 33 anos, regressou à competição em outubro do ano passado e agora vai ser opção da selecionadora Corinne Deacon para os três jogos particulares contra Dinamarca, Uruguai e Noruega, que terão lugar entre 15 e 21 de fevereiro.

"Medo com esta chamada? Nunca. Nós jogamos futebol. Kheira faz parte do PSG e está a jogar bem. Não há nenhuma razão para que corra mal. Veremos o que ela faz connosco. Também quero trazê-la para ver que impacto desportivo consegue oferecer. Não vamos fazer um caso do que aconteceu com Hamraoui. Deixaremos o aconteceu no passado e vamos centrarmo-nos no futuro", assegurou a selecionadora francesa.

Hamraoui tinha sido notícia em 4 de novembro de 2021, quando foi agredida com barras de ferro durante um assalto. O inquérito que se seguiu acabou por acusar cinco homens como autores materiais e Aminata Diallo, também jogadora do PSG, como mandante do crime.

Diallo, que deixou a formação parisiense no verão passado, rumando aos espanhóis do Levante, foi libertada em setembro sob controlo judicial, enfrentando acusações de violência agravada e associação criminosa. Está impedida de entrar em contacto com Hamraoui.

Internacional francesa por 19 vezes, Hamraoui soma uma assistência em 12 jogos disputados pelo PSG na presente temporada.