Maiara Niehues: a jovem leoa que encantou no palco da Luz

O momento em que "Mai" se estreou a marcar com a camisola do Sporting, logo frente ao eterno rival Benfica

A contratação mais cara da história do futebol feminino português escolheu o dérbi lisboeta para apresentar a sua melhor versão.

Maiara Carolina Niehues foi um dos principais destaques do triunfo do Sporting no reduto do Benfica (0-1), na 17ª jornada da Liga BPI.

Este domingo, dia 26, em pleno Estádio da Luz, a médio brasileira, de 18 anos, fez a exibição de uma carreira. Além de ter sido crucial na ligação entre setores, a jogadora ainda mostrou categoria para, aos 63 minutos, decidir o dérbi lisboeta: após passe da internacional portuguesa Ana Capeta, "Mai" rematou cruzado, de pé direito, para o fundo das redes de Rute Costa, estreando-se a marcar com a camisola leonina.

Natural de ​​​​​​​Itapiranga, município localizado no extremo oeste do estado de Santa Catarina, Maiara Niehues converteu-se, no verão passado, na contratação mais cara da história do futebol feminino português - a equipa de Alvalade pagou 30 mil euros ao Internacional de Porto Alegre pelo passe da atleta - e decidiu mostrar a sua melhor versão perante 27 221 espectadores, o novo recorde nacional de assistência no que ao futebol feminino diz respeito.

Com uma margem de progressão enorme e um potencial ainda maior, se a jovem futebolista der sequência ao elevado nível que evidenciou no território das bicampeãs nacionais, será, com toda a certeza, um caso sério nos próximos anos.