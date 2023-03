Magia de Samara fez sorrir o grupo: "Clube Albergaria ensinou-me muito"

Samara Lino apontou o golo do triunfo do Clube Albergaria na jornada passada da Liga BPI, diante do Ouriense, por 1-0.

O Clube Albergaria alcançou a terceira vitória na Liga BPI, em casa, perante o Ouriense, por 1-0. Com este desfecho, a formação oliveirense conta agora 13 pontos, saiu da zona de despromoção e ultrapassou o emblema de Ourém na classificação.

"Não começámos a temporada da melhor forma, mas aos poucos, fomos melhorando. Esta foi uma vitória muito importante. Deu-nos três pontos, como também tira três pontos a uma equipa que está a lutar diretamente connosco", resume Samara Lino, médio de 24 anos que, num livre direto irrepreensível, atirou a contar e marcou o único golo do encontro. "Estou muito feliz por ter ajudado a minha equipa a vencer e também pela forma como marquei o golo. Dou sempre o meu melhor e fui galardoada. O futebol é assim, mas é preciso manter o rumo certo".

A médio veste a camisola do Clube Albergaria há duas temporadas e admite que, apesar de estar no clube há pouco tempo, os ensinamentos já foram muitos. "O Clube Albergaria ensinou-me e deu-me muito em tão pouco tempo. É um clube que acredita no futebol feminino e tenho orgulho de fazer parte dessa história", diz Samara, apontando de imediato para as principais metas da carreira. "Quero superar os números da época passada e ajudar o clube a cumprir os objetivos. Sonhos? Tenho vários. Desejo muito que as meninas tenham oportunidades de jogar futebol, tal como condições. Também espero um dia jogar na primeira divisão espanhola", ambiciona a médio.

A treinadora

Paula Pinho

Idade: 51 anos

Paula Pinho, mítica figura do futebol feminino português, dedicou a vida ao Clube Albergaria. Primeiro como jogadora, agora como treinadora. A portuguesa, de 51 anos, está no comando técnico da equipa feminina há quatro, registando seis vitórias, 11 derrotas e quatro empates nos 21 jogos desta época.



A jogadora

Samara Lino

Idade: 24 anos

Posição: médio

Apontou o único golo do encontro com o Ouriense, na transformação de um livre direto à entrada da área, igualando Érica Gomes, que não jogou, como melhor marcadora do Clube Albergaria, com quatro golos. A bola de Samara beijou a base do poste esquerdo da baliza e só parou no fundo das redes.