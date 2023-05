Lipa BPI: Benfica vence na festa e Lacasse acaba como melhor marcadora

Campeão Benfica fecha Liga feminina com triunfo e Lacasse como melhor marcadora e jogadora da época

O Benfica, que tinha assegurado o tri a duas jornadas do fim, fechou a Liga BPI com um triunfo por 2-1 no reduto do Amora, com reviravolta, na 22.ª e última ronda.

A formação da casa adiantou-se no marcador na primeira parte, com um golo de Carlota Cristo, aos 61 minutos, mas, na parte final, a canadiana Cloé Lacasse, aos 78, e a brasileira Nycole Raysla, aos 90+4, deram o triunfo às tricampeãs.

Cloé Lacasse, que antes do jogo recebeu o prémio de melhor jogadora da competição, entregue pelo patrocinador da prova e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), acabou a Liga feminina também como rainha das goleadoras, com 22 golos.

Nesta tabela, a canadiana foi secundada por duas companheiras de equipa, as internacionais portuguesas, Jéssica Silva (16 tentos) e Kika Nazareth (14).

As encarnadas acabaram com 63 pontos, mercê de 21 vitórias e uma derrota, por 2-1, na receção ao Sporting, como 99 golos marcados e sete sofridos, enquanto as "leoas" ficaram no segundo posto, com 54, e o Sporting de Braga em terceiro, com 51.

