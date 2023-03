Liga suíça: Servette goleia Basileia e reforça liderança

As internacionais portuguesas Inês Pereira e Mónica Mendes foram titulares, enquanto Ágata Filipa começou no banco.

O Servette, das internacionais portuguesas Inês Pereira, Mónica Mendes e Ágata Filipa, goleou na receção ao Basileia (5-2), num encontro referente à 14ª jornada da liga suíça de futebol feminino.

Imane Saoud, com um bis, Natalia Padilla, também por duas vezes, e Coumba Sow marcaram para a equipa da casa, enquanto um autogolo de Thaïs Hurni e um remate certeiro de Courtney Strode reduziram as diferenças no placard a favor do conjunto visitante.

Com este triunfo, o Servette, que ainda não perdeu para o campeonato esta época - 12 vitórias e dois empates -, reforça a liderança da prova, somando agora 38 pontos.