Liga espanhola: Tatiana Pinto marca na "manita" caseira do Levante

No décimo triunfo consecutivo da formação granota, a internacional portuguesa chegou ao nono remate certeiro da conta pessoal.

O Levante goleou, dentro de portas, o Levante Las Planas por 5-0, no jogo de abertura da 19ª jornada da liga espanhola de futebol feminino.

Na Ciudad Deportiva de Buñol, Alba Redondo, com um bis, Mayra Ramírez, também por duas vezes, e Tatiana Pinto, de cabeça - a internacional portuguesa foi titular e chegou ao nono golo da conta pessoal na atual edição da prova, quarto em 2023 -, construíram a vitória do conjunto valenciano.

Agora, a centrocampista lusa, que foi convocada pelo selecionador Francisco Neto para a final do play-off intercontinental de acesso ao Mundial deste ano, vai juntar-se aos trabalhos da Seleção Nacional na Nova Zelândia.

Com este triunfo, o décimo consecutivo para o campeonato, a formação granota permanece no terceiro lugar da tabela classificativa, somando 47 pontos. Já o Levante Las Planas ocupa a 12ª posição, com 16.