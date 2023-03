Liga espanhola: Tatiana Pinto bisa no triunfo do Levante em Sevilha

A internacional portuguesa fez ainda uma assistência e foi o elemento em maior destaque no encontro.

O Levante foi ao terreno do Sevilha vencer por 2-4, numa partida referente à 20ª jornada da liga espanhola de futebol feminino.

No Estadio Jesús Navas, a equipa da casa - que contou com a central lusa Diana Gomes a partir dos 65" - entrou com tudo e, ainda dentro do primeiro minuto de jogo, Cristina Martín-Prieto abriu o ativo.

Contudo, a resposta da formação granota não tardou e, aos 5", Érika González restabeleceu a igualdade, com a assistência a pertencer a Tatiana Pinto. Volvidos cincos minutos, a internacional portuguesa operou a reviravolta no marcador: Natasa Andonova cobrou um canto da direita e a centrocampista natural de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, apontou, de cabeça, o segundo da turma valenciana.

Já em período de compensação da primeira parte, Tatiana Pinto, servida novamente por Natasa Andonova, bisou no desafio e alcançou os 11 golos da conta pessoal na atual edição da prova.

No segundo tempo, à passagem dos 66", Érika González também chegou ao bis e fez o 1-4. Porém, aos 82", Silvia Meseguer reduziu as diferenças no marcador.

Com este triunfo - o 11º consecutivo para o campeonato -, o Levante continua no terceiro lugar da tabela classificativa, agora com 50 pontos. Já o Sevilha, que vinha de três vitórias seguidas, ocupa a oitava posição, em igualdade pontual com a Real Sociedad, sétima colocada (26 pontos para os dois conjuntos).