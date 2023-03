Liga espanhola: Tatiana Pinto assiste no triunfo do Levante em Huelva

A formação granota ficou, assim, a três pontos da vice-liderança, que é ocupada pelo Real Madrid.

O Levante foi ao terreno do Huelva vencer por 0-3, num jogo referente à 22ª jornada da liga espanhola de futebol feminino.

No Campo del CD Lamiya, a avançado colombiana Mayra Ramírez abriu o ativo ainda dentro do primeiro quarto de hora do encontro. Aos 20 minutos, Érika González dilatou a vantagem da formação granota, com a assistência a pertencer à internacional portuguesa Tatiana Pinto.

Na etapa complementar, a espanhola Alba Redondo saiu do banco para fechar a contagem, à passagem dos 84".

Desta forma, a equipa valenciana regressou aos triunfos - depois da derrota na receção ao tricampeão Barcelona (0-4), na última ronda da prova - e ficou a três pontos do Real Madrid, que está na vice-liderança. Por outro lado, o conjunto andaluz ​​​​​​​segue na 13ª posição da tabela classificativa.