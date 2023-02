Liga espanhola: Sevilha, de Diana Gomes, vence na receção ao Villarreal

Diana Gomes foi convocada pelo selecionador Francisco Neto para a final do play-off intercontinental de acesso ao Mundial deste ano

Nos últimos quatro jogos, o conjunto nervionense somou três vitórias e um empate.

O Sevilha recebeu e venceu o Villarreal por 1-0, numa partida a contar para a 18ª jornada da liga espanhola de futebol feminino.

Ainda sem Diana Gomes - a internacional portuguesa regressou esta semana aos treinos, depois de uma paragem de um mês e meio devido a lesão -, Ana Franco, aos 55 minutos, apontou o golo que ditou a vitória da turma blanquirroja, com a assistência a pertencer a Cristina Martín-Prieto.

Com este triunfo, o terceiro nos últimos quatro encontros, a formação sevilhana permanece no oitavo lugar da tabela classificativa, somando agora 23 pontos. Já o Villarreal ocupa a 13ª posição, com 15.