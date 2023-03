Liga espanhola: Sevilha, de Diana Gomes, triunfa no dérbi da Andaluzia

Diana Gomes, central de 24 anos, está a cumprir a primeira época ao serviço do Sevilha

A equipa da internacional portuguesa levou a melhor na receção ao Bétis, de Matilde Fidalgo.

O Sevilha recebeu e venceu o Bétis por 3-0, num jogo referente à 22ª jornada da liga espanhola de futebol feminino.

No Estadio Jesús Navas, Rosa Otermín, Amanda Sampedro e Silvia Meseguer apontaram os golos do triunfo da formação nervionense, que teve a internacional portuguesa Diana Gomes como suplente não utilizada.

Com esta vitória no dérbi da Andaluzia, o Sevilha sobe ao sétimo lugar da tabela classificativa, somando agora 30 pontos. Já o Bétis, onde atua a defesa lusa Matilde Fidalgo, ​​​​​​​segue na antepenúltima posição, com 16.