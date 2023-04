Liga espanhola: Sevilha, de Diana Gomes, triunfa na receção ao Alavés, de Fátima Pinto

Desta forma, a turma ​​​​​​​nervionense subiu, à condição, ao sexto lugar da tabela classificativa.

O Sevilha recebeu e venceu o Alavés por 4-2, na 24ª jornada da liga espanhola de futebol feminino.

No Estadio Jesús Navas, Cristina Martín-Prieto, por duas vezes, Inma Gabarro e Jessica Martínez marcaram para a equipa da casa - que teve a internacional portuguesa Diana Gomes como suplente não utilizada -, enquanto Gema e Miku Ito reduziram, já nos instantes finais do encontro, para o conjunto babazorro - que contou com a médio lusa Fátima Pinto no segundo tempo.

Com este triunfo, a formação nervionense sobe, à condição, ao sexto lugar da tabela classificativa, somando agora 34 pontos. Por outro lado, o Alavés segue na última posição, com 15.