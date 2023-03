Liga espanhola: Levante, de Tatiana Pinto, vence e alcança Real Madrid na vice-liderança

A formação ​​​​​​​granota triunfou na receção à Real Sociedad, de Andreia Jacinto.

O Levante recebeu e venceu a Real Sociedad por 4-1, no fecho da 23ª ronda da liga espanhola de futebol feminino.

Na Ciudad Deportiva de Buñol, os cinco golos do desafio foram apontados na segunda parte: Alba Redondo, com um hat-trick (47", 63" e 77"), e Mayra Ramírez, de grande penalidade (58"), marcaram para a formação granota, que contou com a internacional portuguesa Tatiana Pinto no onze inicial, enquanto Mirari Uria, com um cabeceamento certeiro à passagem dos 84 minutos, reduziu para o conjunto txuri-urdin, que apresentou a médio lusa Andreia Jacinto como titular.

Com este triunfo, o segundo consecutivo para o campeonato, o Levante apanha o Real Madrid na vice-liderança - nesta jornada, as merengues perderam, por 1-0, na visita ao Barcelona, líder invicto -, sendo que as duas equipas somam 56 pontos. Por outro lado, a Real Sociedad ocupa o oitavo lugar da tabela classificativa, com os mesmos 30 pontos do Granadilla Tenerife, nono colocado.