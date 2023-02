Liga espanhola: Levante, de Tatiana Pinto, triunfa no terreno do Alavés, de Fátima Pinto

As duas internacionais portuguesas, que fazem parte da convocatória do selecionador Francisco Neto para a final do play-off intercontinental de acesso ao Mundial deste ano, foram titulares.

O Levante foi ao reduto do Alavés vencer por 0-2, num encontro referente à 18ª jornada da liga espanhola de futebol feminino.

Na Cidade Desportiva José Luis Compañón, os golos da espanhola Alba Redondo e da colombiana Mayra Ramírez - ambos na etapa complementar - construíram a vitória da formação granota, que contou com a internacional portuguesa Tatiana Pinto no onze inicial. No conjunto "babazorro", a médio lusa Fátima Pinto também foi titular.

Com este triunfo, o nono consecutivo para o campeonato, a turma valenciana subiu, à condição, ao segundo lugar da tabela classificativa, somando agora 44 pontos. Já o Alavés é o lanterna vermelha, com 12.