Liga espanhola: Levante, de Tatiana Pinto, triunfa na receção ao Villarreal

A equipa ​​​​​​​granota alcançou, à condição, o Real Madrid na vice-liderança.

O Levante recebeu e venceu o Villarreal por 3-1, numa partida a contar para a 25ª ronda da liga espanhola de futebol feminino.

Na Ciudad Deportiva de Buñol, Paula Fernández (36"), Alba Redondo (53") e Mayra Ramírez (58") fizeram os golos da equipa granota, enquanto Sheila Guijarro (50") apontou o tento da turma visitante.

A internacional portuguesa Tatiana Pinto foi lançada aos 54 minutos e esteve perto de marcar à passagem dos 73", mas a guardiã Carmen Carbonell travou-lhe as intenções.

Com este triunfo, o conjunto valenciano apanha, provisoriamente, o Real Madrid na vice-liderança do campeonato, sendo que as duas formações somam 59 pontos. Já o "submarino amarelo" ocupa o 13º lugar da tabela classificativa, com 20.

Na próxima jornada, o Levante visita o Atlético de Madrid, que, este sábado, foi goleado em casa do líder Barcelona (4-0), ao passo que o Villarreal se desloca ao terreno das "merengues".